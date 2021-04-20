Монтрё, Швейцария, , 13:00 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует отменять систему финансового fair play. Об этом 20 апреля заявил президент УЕФА Александр Чеферин на конгрессе организации.

«Мы не будем отменять финансовый fair play. Этого не случится никогда, но надо адаптироваться к новой реальности», — сказал Чеферин.

Он добавил, что УЕФА планирует скорректировать некоторые части системы финансового fair play.

Напомним, система финансового fair play была введена в сезоне 2011/12. Её суть заключается в соблюдении правил безубыточности, когда клубы не имеют права тратить больше, чем зарабатывают.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфантино призвал защитить «европейскую модель спорта»