Москва, , 12:58 — REGNUM Если Банк России повысит ключевую ставку, то это очень больно ударит по производителям, хотя и уменьшит инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Банк России на прошлом заседании явно дал понять, что мягкая денежно-кредитная политика прекратится, — сказал Ковригин. — В настоящее время для ЦБ основной целью является достижение целевых показателей инфляции — 4% в год. Согласно данным Росстата, за март инфляция составила 0,6 процента. В сравнении с «доковидным» мартом 2019 года это больше в два раза (тогда инфляция была 0,3 процента). Поэтому вероятность повышения ставки высока. Этому способствует и вменённая законом РФ обязанность ЦБ — поддержка национальной валюты».

Как подчеркнул экономист, ключевая ставка — это сложная дилемма между поддержкой рубля и созданием условий для развития промышленности.

«Бизнесу выгоднее низкая ключевая ставка. Однако перекос законодательства в области обязанностей ЦБ в сторону поддержки рубля заставляет регулятор ужесточать политику, — пояснил Ковригин. — Не думаю, что в России надо сейчас продолжать повышение ставки. Инфляция хоть и вышла за установленный таргет, не является чем-то зловещим. Не лучше ли пока поддержать промышленность, бизнес, и так пострадавшие в 2020 году? А от повышения ключевой ставки выиграет только рубль. Инфляция уменьшится. Однако повысятся ставки по кредитам и вкладам. Граждане будут больше нести деньги во вклады, нежели на рынок, брать меньше кредитов. Станут менее доступными кредиты для бизнеса. Из-за этого сократится внутренний спрос, что может больно ударить по производителю».

Вместе с тем Ковригин предположил, что Центральный банк РФ едва ли пойдет на повышение ставки выше 5,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что максимально допустимое значение ключевой ставки Банка России — не более 5,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Центральный банк РФ доведет ключевую ставку до 5% – прогноз