Москва, , 12:58 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поставить перед главой правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы о проделанной работе по выводу российского бизнеса из офшоров, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Коллеги, нет возражений, если мы обозначим этот вопрос премьеру для того, чтобы он на него ответил, что сделано для вывода наших компаний? Какие действия предприняты для того, чтобы прекратить офшорные схемы? И соответственно, исходя из того, что мы же принимали, как это сработает на экономику страны?» — предложил Володин в ходе пленарного заседания.

Он напомнил, что деофшоризация экономики обозначена Мишустиным как приоритет экс-главы ФНС.

«Послушаем его, что сделано, в ходе отчета правительства», — отметил спикер Госдумы.

Отчет о работе правительства РФ за 2020 год представит Госдуме Михаил Мишустин 12 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Решетников назвал условие для господдержки компаний в офшорах