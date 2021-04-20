Нур-Султан, , 12:58 — REGNUM Число регулярных авиарейсов из Казахстана в Турцию сократят с 20 до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Ограничения на число авиарейсов начнет действовать с 26 апреля. В настоящее время самолеты летают в Анталью из Нур-Султана, Алма-Аты, а также в Стамбул из Алма-Аты, Нур-Султана, Туркестана, Актау и Чимкента. Ограничение будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 апреля в Казахстане ограничили доступ в здания аэропортов и железнодорожных вокзалов для провожающих.

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