Казань, , 13:13 — REGNUM В Татарии особый противопожарный режим вводится с 26 апреля, несмотря на это, в лесах республики угроза возгорания появляется значительно раньше. По результатам космического и наземного мониторинга пожароопасной обстановки в регионе зарегистрированы 402 термические точки на приграничных к лесному фонду территориях. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Указанные цифры значительно превышают прошлогодние, когда за аналогичный период выявили только 300 термоточек, пояснил спикер.

Численность лесопожарных формирований в республике составляет 718 человек и 362 единицы техники. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на борьбу с лесными пожарами могут быть привлечены еще 2,5 тыс. человек и 643 единицы техники, а также силы и средства ГУ МЧС России по РТ — 731 человек и 218 единиц техники.

В лесах пожарную безопасность обеспечивают 20 лесопожарных станций второго типа и пять лесопожарных станций третьего типа. Также подготовлены 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Помимо этого, осуществляется авиапатрулирование лесного фонда РТ. Площадь мониторинга составляет 1 млн 225 тыс. гектаров, что почти составляет весь лесной фонд региона.

В республике также проводятся мероприятия по противопожарному обустройству лесов. В текущем году будет создано 2395 км новых противопожарных минерализованных полос, планируется построить более 111 км дорог противопожарного назначения, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год в Казани зарегистрировали 1134 пожара, что на 13% меньше показателя 2019 года. Из общего числа пожаров 758 произошли в жилом секторе, 376 — горение мусора и сухой травы. Пик пожарной активности пришелся на март-июнь. За это время было зарегистрировано 588 возгораний.

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