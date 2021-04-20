Улан-Удэ, , 12:57 — REGNUM Военные мастера в Бурятии завершают работы по восстановлению тяжёлого танка времён Великой Отечественной войны ИС-2 или «Иосиф Сталин». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, танк планируется поставить на ход к 9 мая.

Боевая машина была в коллекции раритетного вооружения и военной техники в городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. К настоящему времени военные заменили все шланги и электрику, установили двигатель и произвели его первый запуск.

Сложнейшую операцию по установке 9-тонной башни на штатное место провели при помощи специального крана на бронированной ремонтно-эвакуационной машине. В настоящее время ремонтники проверяют работоспособность рулевого управления, тормозов и различных механизмов. Затем танк покрасят и проведут обкатку.

«9 мая, на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, тяжелый танк «Иосиф Сталин» ИС-2, танк Т-34 и БМ-13 «Катюша» проедут по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона», — отметили в ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, к 75-летию Победы военные восстановили танк Т-34. 22 июня 2020 года легендарная боевая машина возглавила механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ.

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