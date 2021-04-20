Минск, , 12:57 — REGNUM Депутат украинского парламента Евгений Шевченко встретился 20 апреля с Александром Лукашенко. Собеседники отметили важность таких встреч, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Встреча проходила в минском президентском дворце. Лукашенко приветствовал нардепа и сказал: «Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Белоруссию».

«Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. — Прим. президентской пресс-службы) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей», — сказал также Лукашенко.

Он также высказался о важности встречи, отметив: «Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Белоруссии».

Напомним, по итогам белорусской президентской кампании 2020 года Владимир Зеленский присоединился к западным партнёрам в непризнании Александра Лукашенко резидентом Белоруссии. После этого последовали взаимные обвинения Минска и Киева в засылках шпионов и другой деструктивной деятельности.