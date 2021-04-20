Оренбург, , 12:56 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 20 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе отмечен спад заболеваемости. Вместе с тем в Оренбуржье от коронавирусной инфекции люди умирают ежедневно. За последние сутки зафиксировано шесть летальных исходов, днём ранее — два.

С начала пандемии в области выявлено 41 639 носителей коронавируса. Выздоровели 37 746 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 809 человек.

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