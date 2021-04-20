Прага, 20 апреля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. ДляЧехии возможность дипломатического присутствия в России не очень и важна, но этогонельзя сказать о Германии, Франции, Италии, Австрии и многих других европейских странах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 апреля, комментируя высказывания вице-премьера Чехии Яна Гамачека.

Ян ван Хемессен. Извлечение камней глупости. 1550

Как сообщалось ранее, Гамачек заявил, чтоЧехия приветствовала бы решение ЕС и НАТОпо примеру Прагивыслатьроссийских дипломатов — «сотрудников спецслужб». По данным СМИ, власти Чехии обращались с таким призывом и напрямую к лидерам стран ЕС и НАТО.

« В отличие от Чехии, для которой возможность дипломатического присутствия в России не очень и важна, в Германии, Франции, Италии, Австрии, многих других европейских странах смотрят на этот вопрос иначе. К тому же сейчас зарубежным дипломатам и сотрудникам иностранных спецслужб работать в России относительно проще, чем нашим — в Европе: здесь нет такой обстановки антиевропейского психоза, как та, что присутствует на Западе в отношении России и русских.