Москва, , 12:55 — REGNUM Верховный суд России смягчил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области Павлу Конькову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом 20 апреля сообщила его адвокат Анна Коткова.

«Верховный суд изменил меру пресечения (Конькову) на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сказала она ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Коньков, занимавший пост губернатора Ивановской области до октября 2017 года, был задержан в рамках уголовного дела о хищении 700 млн рублей в конце мая 2019 года. С июня того же года он находился под стражей. В январе 2020 года суд продлил арест бывшего ивановского губернатора.

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