Москва, , 12:54 — REGNUM Глава представительства Европейского союза в Москве Маркус Эдерер 20 апреля посетил Министерство иностранных дел РФ.

Свой визит в российское внешнеполитическое ведомство дипломат объяснил своими должностными обязанностями.

«Я должен видеться со своими российскими коллегами периодически, — подчеркнул посол в беседе с ТАСС. — Это моя работа».

Дипломат провёл в здании МИД на Смоленской площади полтора часа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер предложил Брюсселю пересмотреть стратегию в отношении Российской Федерации. По его словам, позиция ЕС, которая слишком сфокусирована на военном конфликте в Донбассе, является «устаревшей» в отношении Москвы, поэтому Брюсселю надо «разработать новый путь», так как ЕС необходимо двигаться дальше.