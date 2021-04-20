Новосибирск, , 12:54 — REGNUM К ООО «Завод «Дормаш», которое занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей, подан банкротный иск. Арбитраж Новосибирской области пока его к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает иркутское ООО «Промстройсвязь альянс». Иск подан 19 апреля 2021 года. Сумма претензий — 12 077 558 рублей. Прочие детали спора пока не сообщаются. Этому иску предшествовало дело о взыскании излишне уплаченной суммы по договору и неустойки. Решение суда в пользу иркутского кредитора устоялось в вышестоящей инстанции.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в сентябре 2017 года. Средняя численность работников — около десяти человек. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Владельцы — Ольга Заржецкая (директор) и Ольга Степанова.