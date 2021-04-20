Уфа, 20 апреля 2021, 12:59 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба главы региона.
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Согласно внесенным изменениям, лица, которые прибывают в Башкирию на любом транспорте из иностранных государств должны соблюдать обязательный режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19. Это касается и тех граждан, которые прибывают в Башкирию из-за границы транзитом через другие регионы РФ.
Сообщается, что согласно данным на 20 апреля в республике за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом.