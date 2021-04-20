Белгород, , 12:53 — REGNUM В Белгородской области 20 апреля подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждена смерть от осложнений на фоне инфекции двух 84-летних пенсионерок. На вакцинацию от COVID-19 записались 4283 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области зарегистрирован 35 971 случай заболевания COVID-19. Выздоровел 32 001 человек, в том числе 40 пациентов выписаны за минувшие сутки. В стационарах находятся 918 человек, лечатся амбулаторно 2443 белгородца, на самоизоляции — 8959 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 609 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 подана 184 091 заявка. Первый компонент вакцины получили 183 450 человек, полностью привились 109 509 добровольцев.