Воронеж, , 12:51 — REGNUM Приобретать квартиры для детей-сирот в Воронежской области планируют в ещё строящихся домах, с использованием счетов эскроу. Вопрос обсуждался 19 апреля в ходе приёма граждан из числа детей-сирот, который провели совместно губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководитель регионального управления СК Кирилл Левит и прокурор области Николай Саврун.

«Если проект с долевым участием возможен, мы в этом году должны запустить его как пилотный. Когда поймем вероятность такого расклада, то изучим, сколько дополнительно денег на покупку квартир для детей-сирот выделим», — цитирует Гусева пресс-служба облправительства.

По информации пресс-службы, в 2020 году на приобретение жилья для детей-сирот из облбюджета выделили более 640 млн рублей, приобрели 387 квартир, в 2021 году планируется направить более 670 млн рублей, на которые закупят 331 квартиру, по 113 квартирам заключены контракты.

Как сообщало ИА REGNUM, внимание к обеспечению квартирами детей-сирот в Воронежской области особенно пристальное после скандала, разразившегося летом 2020 года. Тогда СКР возбудил уголовное дело о халатности чиновников в связи с проваленными аукционами по закупке квартир.