Страсбург, Франция, , 12:57 — REGNUM В Молдавии государственный язык не смогут переименовать из молдавского в румынский, пока не проявит инициативу парламент республики, заявила 19 апреля президент Молдавии Майя Санду, выступая на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Выступление транслировалось на сайте ПАСЕ.

Санду отметила, что ранее Конституционный суд Молдавии уже принял решение, что нужно переименовать молдавский язык в румынский. Президент подчеркнула, что этим вопросом в республике продолжают заниматься.

«Пока не было инициатив от парламента, чтобы мы могли правильно назвать язык. Проблема будет решена. Мы уже создали программы, чтобы люди могли изучать и использовать румынский язык. Мы также постараемся сохранить использование гагаузского, украинского и других языков», — сказала Санду.

Стоит отметить, что экс-президент Молдавии, лидер правящей Партии социалистов Игорь Додон ранее назвал «незаконным» решение Конституционного суда переименовать молдавский язык в румынский. Он пообещал, что «социалисты» в парламенте будут блокировать эту инициативу.