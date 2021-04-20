Красноярск, , 12:50 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в региональном оперштабе.

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Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 3394 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 апреля в регионе подтверждено 69 188 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 63 830 человек.

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