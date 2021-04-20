Москва, , 12:49 — REGNUM Более половины жителей России (56%) в 2021 году намерены т провести майские праздники дома, приводит данные ВЦИОМ.

На дачу отправятся 34% граждан, чаще жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%). На экскурсию в другой город (село) поедут 7% опрошенных.

Отдыхать в Крым и на Черноморское побережье Кавказа уедут по 3% респондентов, за границу, в республики бывшего СССР — по 1%. Никуда не собираются на майские каникулы 82%.

Телефонный опрос проведен в апреле 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам лучше не выезжать за границу на майские праздники в 2021 году и остаться дома.

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