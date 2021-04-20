Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM В Свердловской области не состоится шествие в честь Праздника Весны и Труда 1 мая 2021 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

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О таком решении объявил глава области Евгений Куйвашев. «Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции», — считает губернатор.

По словам Куйвашева, в регионе снижается заболеваемость COVID-19, но нельзя допустить «новой угрозы жизни и здоровью».

Как сообщало ИА REGNUM, количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе упало почти до 100 в день.

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