Москва, , 12:52 — REGNUM Западные спецслужбы пытаются повлиять на российскую молодежь под видом институтов и других образовательных учреждений. Об этом 20 апреля заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он призвал участников круглого стола быть реалистами. По его мнению, финансист Джордж Сорос действует не сам по себе, пытаясь донести молодежи определенный политический посыл через образовательные программы.

«Джордж Сорос хорош тем, что он очень заметен. Применительно к такому коллективному Джорджу Соросу мы говорим о том, как западные государства через спецслужбы пытаются воздействовать на тех, кто пытается начать заниматься политической деятельностью в нашей стране», — сказал парламентарий.

Также он отметил, что структуры, которые пытаются втянуть российскую молодежь в выгодную для них повестку мимикрируют под образовательные учреждения.

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