Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Вашингтон посоветовал своему послу в России Джону Салливану не обострять ситуацию и спокойно отбыть из России на консультации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 апреля, комментируя сообщения о предстоящем отъезде Салливана из Москвы.

Ранее посол заявил журналистам, что намерен отправиться на консультации на текущей неделе, 19−25 апреля. Несколькими днями ранее Салливан, по данным СМИ, отказывался покинуть Москву по предложению МИД России.

« Это хорошо, что Вашингтон, судя по всему, посоветовал Салливану не обострять ситуацию и спокойно, как ему было неоднократно предложено, отбыть из Москвы «на консультации». Предыдущее его заявление о том, что он не уедет, пока российская сторона не заставит его это сделать, звучало абсурдно. Впрочем, оно было понятно, поскольку ранее в качестве юрисконсульта Салливан работал в системах министерства обороны и министерства торговли США, а в Госдепартамент пришёл уже на пост замгоссекретеря, то есть не совсем понимает, какие есть способы если не прямо заставить иностранного посла покинуть свою страну, то сделать его жизнь и деятельность невыносимыми. Лучше до этого не доводить.

Надо сказать, что объективно послу Салливану будет полезно «подышать воздухом» нынешнего Вашингтона не только применительно к России, но и в контексте американо-европейских и американо-китайских отношений.

Что же до возвращения, то если американцы опять не напортачат со своей агрессивностью по отношению к руководству России, то оно действительно может быть относительно скорым. Но тогда и нашему послу будет удобно вернуться в Вашингтон.