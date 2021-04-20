Вашингтон,
20 апреля 2021, 12:47 — REGNUM Вашингтон посоветовал
своему послу в России Джону Салливану
не обострять ситуацию и спокойно отбыть из
России
на консультации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 апреля, комментируя сообщения о предстоящем отъезде Салливана из Москвы.
Ранее посол заявил журналистам, что намерен отправиться на консультации на текущей неделе, 19−25 апреля. Несколькими днями ранее Салливан, по данным СМИ, отказывался покинуть Москву по предложению МИД России.
«Это хорошо, что Вашингтон, судя по всему, посоветовал Салливану не обострять ситуацию и спокойно, как ему было неоднократно предложено, отбыть из Москвы «на консультации». Предыдущее его заявление о том, что он не уедет, пока российская сторона не заставит его это сделать, звучало абсурдно. Впрочем, оно было понятно, поскольку ранее в качестве юрисконсульта Салливан работал в системах министерства обороны и министерства торговли США, а в Госдепартамент пришёл уже на пост замгоссекретеря, то есть не совсем понимает, какие есть способы если не прямо заставить иностранного посла покинуть свою страну, то сделать его жизнь и деятельность невыносимыми. Лучше до этого не доводить.
Надо сказать, что объективно послу Салливану будет полезно «подышать воздухом» нынешнего Вашингтона не только применительно к России, но и в контексте американо-европейских и американо-китайских отношений.
Что же до возвращения, то если американцы опять не напортачат со своей агрессивностью по отношению к руководству России, то оно действительно может быть относительно скорым. Но тогда и нашему послу будет удобно вернуться в Вашингтон.
Пока же могу сказать, что Белый дом встал в отношении Кремля на позицию «поощрения». Это таит в себе свои опасности, но имеющаяся перспектива российско-американской встречи в верхах имеет некое стабилизирующее значение. Главное состоит в том, чтобы понимать, что эта встреча в принципиальном плане в линии США на смену власти в нашей стране, а также на разрыв укрепляющегося союза России и Китая ничего не изменит«, — отметил Михаил Демурин.