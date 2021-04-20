Вашингтон, 20 апреля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Вашингтон посоветовалсвоему послу в России Джону Салливануне обострять ситуацию и спокойно отбыть изРоссиина консультации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 апреля, комментируя сообщения о предстоящем отъезде Салливана из Москвы.

Цитата мф Шрек. реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Печенька или пряник

Ранее посол заявил журналистам, что намерен отправиться на консультации на текущей неделе, 19−25 апреля. Несколькими днями ранее Салливан, по данным СМИ, отказывался покинуть Москву по предложению МИД России.

« Это хорошо, что Вашингтон, судя по всему, посоветовал Салливану не обострять ситуацию и спокойно, как ему было неоднократно предложено, отбыть из Москвы «на консультации». Предыдущее его заявление о том, что он не уедет, пока российская сторона не заставит его это сделать, звучало абсурдно. Впрочем, оно было понятно, поскольку ранее в качестве юрисконсульта Салливан работал в системах министерства обороны и министерства торговли США, а в Госдепартамент пришёл уже на пост замгоссекретеря, то есть не совсем понимает, какие есть способы если не прямо заставить иностранного посла покинуть свою страну, то сделать его жизнь и деятельность невыносимыми. Лучше до этого не доводить.

Надо сказать, что объективно послу Салливану будет полезно «подышать воздухом» нынешнего Вашингтона не только применительно к России, но и в контексте американо-европейских и американо-китайских отношений.

Что же до возвращения, то если американцы опять не напортачат со своей агрессивностью по отношению к руководству России, то оно действительно может быть относительно скорым. Но тогда и нашему послу будет удобно вернуться в Вашингтон.