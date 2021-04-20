Оренбург, 20 апреля 2021, 12:46 — REGNUM В Оренбурге суд по итогам рассмотрения административного дела в отношении нефтемаслозавода вынес решение о наказании за загрязнение воздуха вредными веществами, сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда города.
Из материалов дела следует, что при проведении проверки надзорный орган выявил факты выброса вредных веществ в атмосферу.
Предприятие признано виновным по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ («Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения»). Юридическому лицу назначен штраф в сумме 230 тыс. рублей.