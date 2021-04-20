Пекин, , 12:46 — REGNUM Китайский автопроизводитель General Motors представил новый бюджетный кроссовер Wuling Xingchen. Об этом сообщается на сайте Drom.ru.

Новинку будут собирать на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling. Габариты Xingchen составляют 4594×1820×1740 мм, а колёсная база равна 2750 мм. Таким образом, по размерам эта модель сопоставима с Toyota RAV4. Тем не менее новый автомобиль обладает очень простым дизайном.

Среднеразмерный кроссовер получит моторы General Motors. Основным «движком» станет бензиновый турбированный агрегат рабочим объёмом 1,5 литра и максимальной производительностью 149 л. с. Привод у машины только передний.

Цена кроссовера Wuling Xingchen в Китае составляет 14 тыс. долларов (около 1 млн рублей).

Ранее компания General Motors представила серийную версию электровнедорожника Hummer, собранного на базе пикапа. Разработано авто на базе «тележки» GM BT1, а его силовая установка состоит из трёх электромоторов совокупной мощностью 830 л. с.

Читайте также: General Motors увеличила продажи автомобилей в Китае на 69%