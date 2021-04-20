Монтрё, Швейцария, , 12:43 — REGNUM Работу по защите европейской модели спорта, а также национальных чемпионатов и сборных команд должны вести Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 20 апреля заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Я очень упорно и много работал, чтобы защищать принципы и ценности европейского футбола, но сейчас мы видим, что многое выбрасывается ради краткосрочной финансовой выгоды», — сказал Инфантино на заседании конгресса УЕФА.

Он добавил, что людям, которые создают Суперлигу, надо понять ответственность за свои действия и подумать о любителях футбола и болельщиках.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. ФИФА, УЕФА и руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии осудили решение о создании Суперлиги. Они заявили, что клубы-основатели будут исключены из национальных турниров и соревнований под эгидой УЕФА.

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