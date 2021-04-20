Уфа, 20 апреля 2021, 12:52 — REGNUM Время ограничения движения транспорта продлили на участке автодороги в Белорецком районе Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного строительства региона.
Отмечается, что было открыто движение на км 14+674 автотрассы Верхний — Авзян-Исмакаево — а/д Cтанция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза.
Сообщается, что дорожные службы ведут дежурство: водителям рекомендуется быть внимательными и осторожными.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до 12:00 часов 21 апреля из-за активного подъема уровня паводковых вод было закрыто движение транспорта в Бурзянском районе на мосту через р. Бретяк на км 108+109 автотрассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.