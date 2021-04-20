Уфа, , 12:52 — REGNUM Время ограничения движения транспорта продлили на участке автодороги в Белорецком районе Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного строительства региона.

«До 12:00 часов 23 апреля продлено время закрытия движения для всех видов транспорта в Белорецком районе на км 25+709 автодороги Верхний-Авзян-Исмакаево — а/д Cтанция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза (р. Бзяк)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что было открыто движение на км 14+674 автотрассы Верхний — Авзян-Исмакаево — а/д Cтанция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза.

Сообщается, что дорожные службы ведут дежурство: водителям рекомендуется быть внимательными и осторожными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до 12:00 часов 21 апреля из-за активного подъема уровня паводковых вод было закрыто движение транспорта в Бурзянском районе на мосту через р. Бретяк на км 108+109 автотрассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.