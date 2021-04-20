Москва, 20 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Паспорта вакцинации по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали выдавать в аэропорту «Домодедово», сообщили 20 апреля в пресс-службе воздушной гавани.

Алексей Саврасов. Вечер. Перелет птиц. 1874

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Ранее в «Домодедово» начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. С 20 апреля началась выдача паспортов вакцинации с данными обо всех прививках.

По мнению главврача аэропорта Сергея Махнева, часто летающим пациентам больше подойдёт паспорт вакцинации.

«Этот документ является уже привычным для иностранных государств», — сказал он.

Для получения паспорта нужно обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, российский и заграничный паспорта.