Москва, , 13:38 — REGNUM Популярный рэпер Леван Горозия вернул себе права на псевдоним L’one. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CN4XiRqJMWZ/

Музыкант опубликовал фото с владельцами лейбла Black Star Павлом Курьяновым (известен как Пашу) и Вальтером Леруссе, объяснив, что им удалось договориться. «L'One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале», — подписал фото рэпер.

Ранее Горозия объявил об уходе из лейбла Black Star. Рэпер пытался вернуть свой псевдоним и право на исполнение песен через суд, но иски были отклонены.

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