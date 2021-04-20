Москва, 20 апреля 2021, 13:38 — REGNUM Популярный рэпер Леван Горозия вернул себе права на псевдоним L’one. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CN4XiRqJMWZ/
Музыкант опубликовал фото с владельцами лейбла Black Star Павлом Курьяновым (известен как Пашу) и Вальтером Леруссе, объяснив, что им удалось договориться. «L'One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале», — подписал фото рэпер.
Ранее Горозия объявил об уходе из лейбла Black Star. Рэпер пытался вернуть свой псевдоним и право на исполнение песен через суд, но иски были отклонены.
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