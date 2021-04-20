Кызыл, , 12:41 — REGNUM На лето 2021 года в Туве планируют открыть 185 лагерей с охватом 15 тыс. детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в их числе лишь 21 загородный лагерь на 4 тыс. детей.

За пять-десять дней до начала работы руководители оздоровительных учреждений должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Помимо обеспечения эпидемической безопасности, лагеря должны получить паспорта безопасности антитеррористической защищенности.

«На сегодня из 164 дневных лагерей паспорта согласовали 121, остальные в работе. Руководителями лагерей заключены 185 договоров на акарацидную обработку, дератизацию и дезинфекцию зданий и помещений, 315 договоров на поставку продуктов питания», — добавили в правительстве.

Как отмечается, из 21 загородных лагерей 16 находятся в лесах, поэтому должны провести противопожарную опашку по периметру территории.