Воронеж, , 12:40 — REGNUM Массовых мероприятий на 1 Мая в Воронеже проводиться не будет. График планируемых мероприятий на период праздников предоставила администрация города.

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«В связи с решением регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу администрацией Воронежа скорректирован график проведения в городе торжеств, посвящённых Дню весны и труда. Массовых мероприятий проводиться не будет», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Вместе с тем, на Первомай в Воронеже запланировано немало мероприятий и акций. Так, в парках и скверах города состоятся экологические акции, тематические концертные программы, конкурса, как в онлайн-формате, так и офлайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Воронежской области приняли решение о запрете на проведение традиционного шествия на 1 Мая. Также в регионе решили отказаться от проведения всеобщего субботника.

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