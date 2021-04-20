Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в закупке на создание в Ростове-на-Дону детского хирургического центра на 280 коек. Стоимость объекта превышает 7,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

В частности, заказчику предписано «привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, а также назначить новую дату окончания подачи заявок на участие в конкурсе и продлить срок их подачи.

ИА REGNUM сообщало, что строительство детского хирургического центра будет проводиться в рамках первого этапа реконструкции областной детской клинической больницы. Создать современный центр планируется к декабрю 2023 года.

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