Казань, , 13:12 — REGNUM В Татарии проходит республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Старт мероприятию был дан накануне и по традиции оно пройдет в два этапа: первый продлится до 19 июня, второй — с 13 сентября по 13 ноября.

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По словам министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, участники акции очистят территории лесного фонда региона от твердых отходов, сухостоя и валежника. отремонтируют и обустроят аншлаги, а также места отдыха в лесу.

Акция «Чистые леса Татарстана» проводится во всех муниципальных районах республики с 2010 года. В прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса она не проводилась. В 2019 году в ней участвовали порядка 14 тыс. человек, которые собрали и вывезли 3840 куб. метров твердых коммунальных отходов, сухостоя и поваленных деревьев. Также отремонтировали более 450 информационных щитов, аншлагов, мест отдыха, благоустроено 17 родников.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии с 1 апреля по 31 мая проходит традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. 24 апреля объявлен общегородской субботник.

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