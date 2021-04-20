Йошкар-Ола, , 12:39 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 20 апреля выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом, как и в течение двух предыдущих дней. В течение шести предыдущих суток были подтверждены также по 17 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 903 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 12 291 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 35 человек. 223 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 389 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 126 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 245 человек, из них у 241 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 43 пациента, при этом госпитализированы 15 жителей Марий Эл.