Великие Луки, Псковская область, 20 апреля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В больнице в Великих Луках на дежурного врача напали с ножом. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого экс-коллегу потерпевшего. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Rich Bowen Нож

Вызов в Великолукскую межрайонную больницу поступил на пульт дежурного 19 апреля в 22:32 мск. На место незамедлительно прибыл экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский». Он и задержал бывшего работника учреждения, который в состоянии опьянения угрожал убийством дежурному врачу, при этом демонстрируя нож.

«Росгвардейцы задержали 33-летнего правонарушителя, а затем передали его сотрудникам территориального отдела полиции», — уточнили в ведомстве.