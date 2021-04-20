Барнаул, , 12:38 — REGNUM В Алтайском крае на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении состоит 11 ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные обнародовали в прокуратуре региона, известив об осуществлении надзорного сопровождения мероприятий по обеспечению жильем всех нуждающихся участников и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

По данным прокуратуры, в 2021 году региону доведены средства федерального бюджета в размере 16, 3 млн. руб., позволяющие обеспечить жильем указанных граждан.

В настоящее время за счет средств субсидии жилые помещения приобрели четыре ветерана, еще семи ветеранам при содействии прокуроров городов и районов края и органов местного самоуправления осуществляется поиск жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая.

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