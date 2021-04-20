Душанбе, 20 апреля 2021, 12:37 — REGNUM Сотрудничество в сфере миграции обсудили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири, сообщили 20 апреля в пресс-службе таджикистанского МИД.
Собеседники обсудили проекты документов в сфере миграции, которые находятся на рассмотрении двух стран. По итогам переговоров стороны подписали протокол.
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что в ближайшее время в РФ могут приехать около миллиона мигрантов. По его мнению, сдерживающим фактором остается ограниченное число авиарейсов.
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