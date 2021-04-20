Бангкок, 20 апреля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча решил не участвовать в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в столице Индонезии Джакарте 24 апреля, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Прают Чан-Оча

Премьер-министр отправит главу МИД Таиланда в качестве представителя страны на саммите АСЕАН.

Саммит АСЕАН состоится в Джакарте, в субботу, 24 апреля. Лидеры стран АСЕАН попробуют найти выход из политического кризиса в Мьянме.

Ассоциация помощи политическим заключенным зафиксировала, что с момента военного переворота в Мьянме погибли 738 человек, а 3261 человек был арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление о приглашении лидера военной хунты Мьянмы в Джакарту.