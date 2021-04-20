Москва, , 12:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил задержку отъезда посла США в России Джона Салливана трудностями с покупкой билета, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Вы знаете, что помощник президента Ушаков пригласил посла США и ему все популярно объяснил. Билет он не может — посол, купить для того, чтобы поехать в США, провести консультации. Но вот как только очередь дойдет, чтобы он билет приобрел, на следующей неделе выедет», — сказал Володин.

Посол США в России Джон Салливан на текущей неделе отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, а затем «в ближайшие недели» вернется обратно в Москву, сообщил портал Axios со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.

Как утверждало издание, Салливан придерживается позиции, согласно которой российская сторона должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул Москву.

Как сообщил 16 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России: США не нашли времени для комментариев по ситуации с послом