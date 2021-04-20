Москва, , 12:36 — REGNUM Украина после строительства Россией газопровода в обход страны перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой. Данная точка зрения очень близка к истине, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«И справедливости ради нужно сказать, что в данной ситуации Киев виноват прежде всего сам.

20 лет назад немецкие финансовые компании предлагали Украине обменять свою ГТС на долю в акционерном капитале Газпрома, которая бы составила 3−5%, или на добывающие активы в российской Западной Сибири.

Долю в капитале потом можно было бы продать в виде ADR в Лондоне или на Московской бирже. В 2006—2007 годах капитализация Газпрома превышала $300 млрд, и Украина могла бы выручить от продажи очень неплохие деньги.

При наличии собственной добычи внутри России Украина бы получила газ для собственных нужд по внутрироссийским ценам. Правда, здесь, конечно, еще встает вопрос экспортной пошлины.

Можно было бы создать российско-украинскую газовую компанию «Славнефть» с долей государств 50% на 50%. Украина вносит в капитал ГТС, а Россия — добычу, при этом у данной компании есть право экспорта в Европу.

Сейчас монополия на экспорт трубопроводного газа законодательно закреплена за Газпромом. Естественно, данная компания вполне могла бы выйти на IPO c капитализацией до $30 млрд.

Для России существуют риски транзита не только через Украину, но и через Белоруссию. И очень вероятный запуск «Северного потока — 2» окончательно избавит Газпром и Кремль от этой серьезной головной боли», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина рискует лишиться транзита газа. Если это произойдет, Украина превратится в «аграрную провинцию», заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

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