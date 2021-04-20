Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Третья фан-зона для болельщиков петербургских матчей чемпионата Европы по футболу разместится на Петроградской стороне, у Дворца спорта «Юбилейный» (станция метро «Спортивная»). Об этом решении сообщили 20 апреля в пресс-службе оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивный комплекс «Юбилейный»

У «Юбилейного» во время проведения турнира будет организован так называемый Парка футбола — площадка для семейного отдыха с мини-полем и футбольными аттракционами. Как ожидается, в Парке футбола будут проходить встречи с известными людьми и футбольные мастер-классы.

«Многие помнят яркий Парк футбола на Красной площади на чемпионате мира по футболу, который стал знаковым и популярным местом у гостей и болельщиков турнира, — отметил генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 Алексей Сорокин. — А в наших нынешних условиях очень важно и то, что фан-зона у «Юбилейного» позволит разгрузить Конюшенную и Дворцовую площади в случае их переполнения».

Напомним, с 11 июня по 11 июля на Конюшенной площади будет работать Футбольная деревня, где можно будет посмотреть все матчи турнира и приятно провести время. Зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади откроется 2 июля и будет работать также 3, 6, 7 и 11 июля.

Как известно, перенесённый с прошлого года из-за пандемии чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира — три игры в группе В (12, 16 и 21 июня) и четвертьфинал (2 июля).