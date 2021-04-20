Сеул, , 12:45 — REGNUM Представители Южной Кореи примут участие в работе международной группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по наблюдению за сбросом загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В МИД Южной Кореи отметили, что в связи с существованием опасений по поводу того, что Южной Корее будет нанесён прямой ущерб, необходимо провести с японской стороной консультации для обмена дополнительной информацией.

В министерстве также сообщили о намерении Сеула сотрудничать по данному вопросу с МАГАТЭ, ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), акцентировав внимание на том, что власти намерены приложены все усилия для обеспечения научной и объективной проверки процесса мониторинга.