Саранск, , 12:35 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Мужчина 1938 года рождения попал в больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии, в том числе ожирение 1 степени и гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 231 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 апреля в регионе выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 34 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 760 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1750 человек.

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