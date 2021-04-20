Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM В Екатеринбурге акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в онлайн-формате. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

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Такое заявление 20 апреля сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Причиной данного решения стала эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. При этом парад пройдёт по графику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти не исключали, что «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая 2021 года по центру Екатеринбурга.