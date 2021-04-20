Ярославль, 20 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ярославской области наблюдается отток врачей из государственной медицины в частную. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказала заместитель директора департамента здравоохранения региона Наталья Евсеевич, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гаврилов-Ямская ЦРБ в Ярославской области

Евсеевич рассказывала о программе развития здравоохранения в Ярославской области, в которую входит и государственная программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области».

«Средняя оценка стратегической результативности подпрограммы 92,2% связана, во-первых, с оттоком медицинских кадров в частную систему здравоохранения, а также в медицинские организации близлежащих регионов. Недовольство медицинских работников невысоким уровнем заработной платы, старение кадрового состава отрасли здравоохранения и низкая заинтересованность молодых специалистов в трудоустройстве в государственные медицинские организации. Одним из факторов, ставшим причиной ухода из медицины, явилась пандемия. Лица старше 65 лет, особенно в первую волну, к сожалению, покинули ряды медицинских работников», — рассказала Евсеевич.

При этом в Ярославской области ситуация с кадрами в медицине обстоит лучше, чем в среднем по России и ЦФО. Так на 1 января 2021 года в государственных медицинских организациях работали 5316 врачей или 43,4 врача на 10 тысяч населения. В России этот показатель ниже — 37,4.

«Но мы понимаем, что имеет место перекос, у нас дефицит кадров в первичном звене и перебалансировка в стационарном звене. Есть дефицит участковых врачей-терапевтов и педиатров», — рассказала Евсеевич.

Кадровый дефицит в первичном звене власти планируют устранить к 2024 году за счёт целевой подготовки специалистов.