В Ярославской области врачи уходят в частную медицину из государственной
Ярославль, 20 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ярославской области наблюдается отток врачей из государственной медицины в частную. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказала заместитель директора департамента здравоохранения региона Наталья Евсеевич, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Евсеевич рассказывала о программе развития здравоохранения в Ярославской области, в которую входит и государственная программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области».
При этом в Ярославской области ситуация с кадрами в медицине обстоит лучше, чем в среднем по России и ЦФО. Так на 1 января 2021 года в государственных медицинских организациях работали 5316 врачей или 43,4 врача на 10 тысяч населения. В России этот показатель ниже — 37,4.
Кадровый дефицит в первичном звене власти планируют устранить к 2024 году за счёт целевой подготовки специалистов.