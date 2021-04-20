Саранск, , 12:33 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 20 апреля выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 34 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 760 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 34 человека, всего с начала пандемии выздоровели 17 779 жителей Мордовии. 231 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне, как и за минувшие сутки было зарегистрировано по одному летальному случаю среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1750 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 19 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 480 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2016 человек.