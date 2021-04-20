Брюссель, , 12:36 — REGNUM Подписание грузинскими политическими лидерами соглашения по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии, стало хорошей новостью для всех, кто желает успеха этой стране. Об этом 20 апреля написал специальный представитель генерального секретаря НАТО по Закавказью и Центральной Азии Джеймс Аппатурай на своей странице в соцсети Facebook.

Представитель Североатлантического альянса прокомментировал сообщение, что руководители правящей партии «Грузинская мечта» и ряда оппозиционных партий 19 апреля приняли план по нормализации политической ситуации в стране.

«Мы ценим усилия послов Евросоюза и США, которые сделали это возможным. Это соглашение должно помочь преодолеть политическую поляризацию в Грузии», — отметил Аппатурай.

Напомним, в соглашении по выходу из политкризиса говорится, что власти страны обязуются провести ряд реформ, а также досрочные выборы в парламент, если «Мечта» на выборах в органы самоуправления получит менее 43% голосов. Депутаты от оппозиционных партий, согласно соглашению, должны прекратить бойкот парламента. Соглашение не подписали лидеры партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».

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