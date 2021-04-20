Иркутск, , 12:33 — REGNUM В Иркутске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Северный». Как сообщает территориальное управление СУ СК РФ, он обвиняется в растрате средств дольщиков.

По версии следствия, с ноября 2014 г. по июль 2018 г. обвиняемый заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома на улице Радищева областного центра. Взятые на себя обязательства перед гражданами злоумышленник не выполнил, полученные денежные средства растратил на иные нужды. До настоящего времени жилой дом не построен. В результате 36 дольщикам причинен ущерб на общую сумму свыше 67 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор заявил о том, что в России есть десятки тысяч обманутых дольщиков, которые пострадали либо от недобросовестных действий строительных организаций, либо из-за халатности чиновников.

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