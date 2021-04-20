Донецк, , 12:34 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 232 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщает минздрав ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 19 апреля проведено 611 исследований, из них выявлен 171 случай (заражения коронавирусом) <…> и у 61 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 31 637.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2413.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 24 633 человека, еще 4591 пациент находится на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР не проводились исследования на заражения коронавирусной инфекцией.