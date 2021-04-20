Москва, , 12:30 — REGNUM Публичные мероприятия в центре Москвы, призывы к участию в которых распространяются в Сети, не санкционированы местными властями, поэтому их проведение является незаконным. Такое предупреждение 20 апреля распространило ГУ МВД России по Москве.

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В правоохранительном ведомстве также напомнили о действующем режиме повышенной готовности, а также предусмотренных в этой связи определённых запретах и ограничениях, в том числе связанных с проведением публичных мероприятий. Указано в предупреждении и о запрете проведения несогласованного публичного мероприятия вблизи зданий, где расположены органы государственной власти.

«Напоминаем, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Не подвергайте угрозе свое здоровье и личную безопасность», — советуют полицейские.

ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии. В ведомстве добавили, что все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с таким же призывом отказаться от участия в несанкционированных акциях 21 апреля к гражданам обратилось ГУ МВД России по Московской области. В полиции заявили, что все попытки организации и проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.