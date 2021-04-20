Москва, , 12:36 — REGNUM Правоохранители предотвратили 44 теракта в России в 2020 году. Об этом первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин сообщил 20 апреля в ходе онлайн-брифинга.

Он уточнил, что за минувший год 96 нападений, которые планировали бандиты, пресечены на стадии подготовки. Более 50 боевиков удалось ликвидировать, более 800 бандитов и их пособников — задержать.

«Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», — подчеркнул Кулягин.

Он добавил, что правоохранительные органы пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки и уничтожили 156 тайников с оружием и боеприпасами.

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